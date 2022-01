Wta Melbourne 1 2022: ritiro Osaka per infortunio, Kudermetova in finale (Di sabato 8 gennaio 2022) Naomi Osaka non potrà prendere parte alle semifinali del Wta 250 di Melbourne 1 2022, a causa di un infortunio all’altezza degli addominali. Forfait della giapponese a poche ore dal match che l’avrebbe vista opposta al Veronika Kudermetova, dopo le ottime prestazioni precedenti sul cemento outdoor aussie. Osaka sembrerebbe aver ritrovato lo smalto di un tempo durante questo inizio di stagione, con i successi su Alizé Cornet, Maryna Zanevska e Andrea Petkovic a confermare la suddetta sensazione. Guaio fisico, però, a limitare il percorso della nipponica verso la finale del torneo di Melbourne e di conseguenza la preparazione verso gli Australian Open 2022. Da valutare la rilevanza del problema, il quale potrebbe escludere la ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Naominon potrà prendere parte alle semifinali del Wta 250 di, a causa di unall’altezza degli addominali. Forfait della giapponese a poche ore dal match che l’avrebbe vista opposta al Veronika, dopo le ottime prestazioni precedenti sul cemento outdoor aussie.sembrerebbe aver ritrovato lo smalto di un tempo durante questo inizio di stagione, con i successi su Alizé Cornet, Maryna Zanevska e Andrea Petkovic a confermare la suddetta sensazione. Guaio fisico, però, a limitare il percorso della nipponica verso ladel torneo die di conseguenza la preparazione verso gli Australian Open. Da valutare la rilevanza del problema, il quale potrebbe escludere la ...

