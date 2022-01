William e Carlo “furiosi” con Andrea: il Palazzo si chiude nel silenzio (Di sabato 8 gennaio 2022) Le spese legali che sta sostenendo il Principe Andrea stanno facendo “infuriare” William e Carlo. A riferirlo è stato il Sun, che non vogliono sentire ragioni a riguardo. Da tempo, in realtà, padre e figlio hanno scelto di voltare le spalle ad Andrea, per sostenere la Monarchia ed evitare uno scandalo. Una scelta che invece non ha preso la Regina Elisabetta, che sta continuando a offrire sostegno al figlio. William e Carlo contro Andrea Il Duca di Cornovaglia e il Duca di Cambridge sono concordi su un aspetto: la Regina Elisabetta non deve affrontare le spese legali di Andrea. Alcune fonti interne del Palazzo hanno già fatto sapere alla stampa che non lo farà, ma c’è qualche indecisione che potrebbe avere un peso sul lungo termine. ... Leggi su dilei (Di sabato 8 gennaio 2022) Le spese legali che sta sostenendo il Principestanno facendo “infuriare”. A riferirlo è stato il Sun, che non vogliono sentire ragioni a riguardo. Da tempo, in realtà, padre e figlio hanno scelto di voltare le spalle ad, per sostenere la Monarchia ed evitare uno scandalo. Una scelta che invece non ha preso la Regina Elisabetta, che sta continuando a offrire sostegno al figlio.controIl Duca di Cornovaglia e il Duca di Cambridge sono concordi su un aspetto: la Regina Elisabetta non deve affrontare le spese legali di. Alcune fonti interne delhanno già fatto sapere alla stampa che non lo farà, ma c’è qualche indecisione che potrebbe avere un peso sul lungo termine. ...

