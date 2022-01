Will Smith e l'incidente rumoroso durante il workout in palestra: "Scusate" (VIDEO) (Di sabato 8 gennaio 2022) Il caffè mattutino ha fatto effetto su Will Smith durante il suo work-out in palestra in compagnia dei Miami Dolphins: guardate e ascoltate il VIDEO. Un nuovo VIDEO postato sul suo profilo Instagram mostra Will Smith alle prese con il workout mattutino in palestra in compagnia dei Miami Dolphins. Peccato che le buone intenzioni siano state interrotte da un peto improvviso. Ebbene sì, un evento del genere può capitare anche alle più celebri star del cinema hollywoodiano. L'ultimo work-out mattutino di Will Smith in compagnia dei Miami Dolphins è stato interrotto da un peto rumoroso. Il protagonista di Io sono leggenda, comunque, ha colto l'occasione al volo per ridere e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 gennaio 2022) Il caffè mattutino ha fatto effetto suil suo work-out inin compagnia dei Miami Dolphins: guardate e ascoltate il. Un nuovopostato sul suo profilo Instagram mostraalle prese con ilmattutino inin compagnia dei Miami Dolphins. Peccato che le buone intenzioni siano state interrotte da un peto improvviso. Ebbene sì, un evento del genere può capitare anche alle più celebri star del cinema hollywoodiano. L'ultimo work-out mattutino diin compagnia dei Miami Dolphins è stato interrotto da un peto. Il protagonista di Io sono leggenda, comunque, ha colto l'occasione al volo per ridere e ...

Advertising

RBcasting : 'Una famiglia vincente - King Richard' con Will Smith in sala dal 13 gennaio. Basato su una storia vera, il film ri… - WarnerBrosIta : Richard Williams e le sue figlie sono pronti a mettersi in gioco, costi quel che costi. Un Will Smith come non lo a… - Noninfluente : RT @SofiaDonadeo: Circondata da positivi.. Rimarrò da sola come will smith in io sono leggenda, ma con la gatta, non il cane..?? - SportInTV_IT : #Film | L’ascesa delle sorelle #Williams nel tennis nel film con #WillSmith #KingRichard #SorelleWilliams… - SofiaDonadeo : Circondata da positivi.. Rimarrò da sola come will smith in io sono leggenda, ma con la gatta, non il cane..?? -