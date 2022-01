WhatsApp: in arrivo le nuove funzionalità del 2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) WhatsApp ha previsto l’aggiornamento di 7 nuove funzionalità per il 2022 che saranno disponibili nei prossimi mesi sia per i sistemi operativi Android che iOS. WhatsApp ha annunciato che sono in arrivo delle nuove funzionalità per il 2022, in particolare saranno 7 gli aggiornamenti che dovrebbero essere disponibili nei prossimi mesi per Android e iOS. I miglioramenti appariranno prima nelle versioni Beta e dopo il test e le eventuali correzioni potranno essere utilizzati da tutti gli utenti dell’applicazione di messaggistica dell’azienda Meta. POTREBBE INTERESSARTI: BlackBerry, è finita un’epoca: non saranno più utilizzabili 7 nuove funzionalità di WhatsApp nel ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 gennaio 2022)ha previsto l’aggiornamento di 7per ilche saranno disponibili nei prossimi mesi sia per i sistemi operativi Android che iOS.ha annunciato che sono indelleper il, in particolare saranno 7 gli aggiornamenti che dovrebbero essere disponibili nei prossimi mesi per Android e iOS. I miglioramenti appariranno prima nelle versioni Beta e dopo il test e le eventuali correzioni potranno essere utilizzati da tutti gli utenti dell’applicazione di messaggistica dell’azienda Meta. POTREBBE INTERESSARTI: BlackBerry, è finita un’epoca: non saranno più utilizzabili 7dinel ...

