Vitaliano Trevisan, il pericoloso sogno dell’autenticità (Di domenica 9 gennaio 2022) La voce di Vitaliano Trevisan – trovato morto in solitudine venerdì 7 gennaio nella casa che abitava da qualche anno nell’alta Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza – era insieme nitida e contorta, capace di dire il tragico dell’esistenza con la precisione di un cesellatore, che non trascura nemmeno il minimo dettaglio nel tentativo di corrispondere alla durezza e alle asperità del reale. Persino beckettianamente divertita dall’insensatezza del mondo e della vita, quella voce era tesa, tagliente, insieme cupa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) La voce di– trovato morto in solitudine venerdì 7 gennaio nella casa che abitava da qualche anno nell’alta Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza – era insieme nitida e contorta, capace di dire il tragico dell’esistenza con la precisione di un cesellatore, che non trascura nemmeno il minimo dettaglio nel tentativo di corrispondere alla durezza e alle asperità del reale. Persino beckettianamente divertita dall’insensatezza del mondo e della vita, quella voce era tesa, tagliente, insieme cupa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Radio3tweet : Un ex canapificio in abbandono dove da ragazzo faceva teatro, una vecchia osteria in cui giocava a carte, il campo… - repubblica : Addio a Vitaliano Trevisan, scrittore, attore, drammaturgo. Racconto' su Repubblica la sua esperienza in un reparto… - RaiCultura : Addio allo scrittore e drammaturgo Vitaliano Trevisan. Nel 2002 esordiva con il romanzo 'I quindicimila passi', su… - MmTai7 : SOLO E PENSOSO racconto breve di Vitaliano Trevisan - RiccioneTeatro : Riccione piange Vitaliano Trevisan uno degli autori più attivi del Premio per il Teatro - Chiamamicitta -