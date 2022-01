Violenze di Milano, appello di De Corato alle donne molestate: “Non abbiate paura, denunciate” (Di sabato 8 gennaio 2022) Un appello alle donne molestate, perché non abbiano paura e denuncino. E un atto d’accusa nei confronti delle troppe omissioni e dei troppi silenzi, solo tardivamente sanati, da parte di chi «ha lasciato arrivare a Milano un esercito di immigrati che spadroneggiano». Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, torna sul caso delle molestie sessuali subite da diverse donne a Milano, la notte di Capodanno. E, invitando le vittime a fidarsi della Procura, non nasconde amarezza e rabbia per una situazione che si poteva prevenire. L’appello di De Corato alle donne molestate: «denunciate» «Rivolgo un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Un, perché non abbianoe denuncino. E un atto d’accusa nei confronti delle troppe omissioni e dei troppi silenzi, solo tardivamente sanati, da parte di chi «ha lasciato arrivare aun esercito di immigrati che spadroneggiano». Riccardo De, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, torna sul caso delle molestie sessuali subite da diverse, la notte di Capodanno. E, invitando le vittime a fidarsi della Procura, non nasconde amarezza e rabbia per una situazione che si poteva prevenire. L’di De: «» «Rivolgo un ...

