Advertising

Tg3web : Con la variante Omicron cresce la pressione negli ospedali. A Palermo tornano le code delle ambulanze impegnate nel… - CitrusPalermo : Con il nostro primissimo primissimo Tweet vi facciamo dare una sbirciatina dentro le nostre mura #aparthotel… - Mediagol : VIDEO Palermo, Accardi e l’allenamento casalingo: le immagini su Instagram - danibal93 : Incubo Covid a Palermo, l'ospedale Cervello scoppia di casi. Le ambulanze restano bloccate in coda… - palermo24h : Acqua di fogna in strada a Borgovecchio, piazza della Pace resta allagata (VIDEO) – BlogSicilia – Ultime notizie da… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Palermo

TifosiPalermo

...FOTO DI ARCHIVIO Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: piogge · piogge&...Riina parla in carcere: 'Minchia potenza, bomba': ILEra il 2013. Riina poco prima aveva detto a Lari che non avrebbe voluto pentirsi. 'Con me era stato rispettoso. Poi, però quando parla con ...Chi è allo stadio continua a ripetere: "Mai vista una pioggia così". Sì, perché dal cielo viene giù di tutto. Già dal mattino. Tuoni, fulmini e saette. Palermo-Atalanta, ore 14.30 ...Chi è allo stadio continua a ripetere: "Mai vista una pioggia così". Sì, perché dal cielo viene giù di tutto. Già dal mattino. Tuoni, fulmini e saette. Palermo-Atalanta, ore 14.30 ...