VIDEO Marta Bassino terza nel gigante di Kranjska Gora: riviviamo la seconda manche (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella giornata in cui Sara Hector ribadisce la sua forza in Slalom gigante, Marta Bassino coglie il 19° podio in carriera con una gara molto solida, chiusa in terza posizione, confermando con una buona seconda manche il risultato della prima. Per la vincitrice della Coppa del Mondo di gigante dello scorso anno, si tratta del secondo podio di specialità in stagione, segno evidente di una condizione che sta crescendo in vista anche delle Olimpiadi di Pechino. Di seguito il VIDEO della seconda manche di Marta Bassino nello Slalom gigante di Kranjska Gora: Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella giornata in cui Sara Hector ribadisce la sua forza in Slalomcoglie il 19° podio in carriera con una gara molto solida, chiusa inposizione, confermando con una buonail risultato della prima. Per la vincitrice della Coppa del Mondo didello scorso anno, si tratta del secondo podio di specialità in stagione, segno evidente di una condizione che sta crescendo in vista anche delle Olimpiadi di Pechino. Di seguito ildelladinello Slalomdi: Foto: LaPresse

