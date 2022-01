VIDEO Luca De Aliprandini, la brutta caduta ad Adelboden: possibile infortunio grave (Di sabato 8 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per l’Italia da Adelboden (Svizzera), sede del gigante della Coppa del Mondo di sci alpino maschile Luca De Aliprandini, che sta disputando un’ottima run-1 con il suo solito spirito battagliero, è incappato in un errore poco dopo il penultimo intermedio, inforcando in maniera violenta la porta con lo sci sinistro. La conseguenza non è stata piacevole per lo sciatore azzurro, considerando la brutta torsione della caviglia. De Aliprandini poi è riuscito a rialzarsi, scendendo sui propri sci verso il traguardo, ma con il volto molto dolorante. Non ci sono ancora notizie a riguardo, ma si spera che non sia nulla di serio. Come sta Luca De Aliprandini dopo la caduta? Forte dolore alla caviglia sinistra Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per l’Italia da(Svizzera), sede del gigante della Coppa del Mondo di sci alpino maschileDe, che sta disputando un’ottima run-1 con il suo solito spirito battagliero, è incappato in un errore poco dopo il penultimo intermedio, inforcando in maniera violenta la porta con lo sci sinistro. La conseguenza non è stata piacevole per lo sciatore azzurro, considerando latorsione della caviglia. Depoi è riuscito a rialzarsi, scendendo sui propri sci verso il traguardo, ma con il volto molto dolorante. Non ci sono ancora notizie a riguardo, ma si spera che non sia nulla di serio. Come staDedopo la? Forte dolore alla caviglia sinistra Di seguito il ...

