VIDEO Inter-Milan, lo scudetto passa per il calendario: gli impegni fino al derby (Di sabato 8 gennaio 2022) Ecco il calendario e gli impegni di Milan e Inter a confronto, fino al derby in programma il prossimo 6 febbraio Leggi su mediagol (Di sabato 8 gennaio 2022) Ecco ile glidia confronto,alin programma il prossimo 6 febbraio

Advertising

Inter : ? | REWIND ??? 22/01/2012 ??? #InterLazio 2-1 ? Milito ? Pazzini #ForzaInter - Inter : ??? | #INTERPODCAST Volete sapere come arrivare preparati a #InterLazio? Allora ascoltate il nuovo episodio di Ki… - youridjorkaeff : 25 anni fa San Siro e tutti gli Interisti nel mondo mi hanno spinto a compiere un gesto unico che è diventato uno d… - ParmeshSriv : RT @Inter: ? | REWIND ??? 22/01/2012 ??? #InterLazio 2-1 ? Milito ? Pazzini #ForzaInter - ParmeshSriv : RT @Inter: ??? | #INTERPODCAST Volete sapere come arrivare preparati a #InterLazio? Allora ascoltate il nuovo episodio di Kick Off! ?? ??… -