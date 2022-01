VIDEO Insigne | il Toronto e il “tiraggiro” | ecco gli annunci più divertenti

Advertising

SkySport : IMMAGINI ESCLUSIVE SKY SPORT ? #Insigne sarà del Toronto, contratto fino al 2027, a partire dal 1° luglio, per 11.… - killuasvn : Dopo il video di insigne attivo il mio meccanismo di difesa preferito: LA NEGAZIONE - allgoalsnapoli : VIDEO - Insigne: 'Grazie Toronto, ci vediamo a luglio!'. Poi le prime parole in inglese #calciomercato #Insigne… - bavrella : RT @chichigallon: La presentazione di Insigne al Toronto - ParliamoDiNews : Insigne-Toronto, messaggio ai tifosi: `Sono contento, ci vediamo a luglio!` [VIDEO] #insigne-toronto #messaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Insigne

... Lorenzoannuncia il suo passaggio al Toronto FC a luglio. L'attaccante del Napoli, che a fine stagione si libera a parametro zero, si rivolge ai tifosi della squadra canadese in un...Con un post sul profilo Twitter ufficiale il Toronto annuncia l'acquisto di Lorenzoche da luglio giocherà in MLS. Come si può vedere nelpubblicato dal club canadese, il capitano azzurro indosserà la numero 24 e sbarcherà in MLS a luglio dove rimarrà per quattro ...Il video diffuso sui social dal nuovo club del capitano del Napoli. «Un saluto a tutti i tifosi del Toronto, ci tengo a ringraziare la società» ...A partire dall'1 luglio 2022, Lorenzo Insigne sarà ufficialmente un calciatore del Toronto FC. Lo ha comunicato il club canadese attraverso una nota sul proprio sito, ...