VIDEO | CIAO LORENZO (Di sabato 8 gennaio 2022) Ora è ufficiale, LORENZO Insigne dal prossimo anno non sarà più un calciatore del Napoli. Da giugno, il numero 24 volerà in MLS per giocare al Toronto FC. #insigne #sscnapoli #forzanapoli Alex Productions – Movie” is under a Creative Commons (CC BY 3.0) license. https://www.youtube.com/channel/UCx0 … Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/pa9A9ocaLQI Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Ora è ufficiale,Insigne dal prossimo anno non sarà più un calciatore del Napoli. Da giugno, il numero 24 volerà in MLS per giocare al Toronto FC. #insigne #sscnapoli #forzanapoli Alex Productions – Movie” is under a Creative Commons (CC BY 3.0) license. https://www.youtube.com/channel/UCx0 … Music promoted by BreakingCopyright: https://youtu.be/pa9A9ocaLQI

Advertising

rtl1025 : C'è un messaggio speciale da un'amica di RTL 102.5 per tutti i Very Normal People ???? 'Ciao, sono Katy Perry e augu… - FIGCfemminile : Prima di #RomaMilan è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Salvatore Gervasi, medico sociale de… - Laura1Giuliani : Ciao 2021. ???? Benvenuto 2022. ???????? • #happynewyear #bye2021 #daretodream #sharingmoments #capodanno2021 #lg1 - TulinUyguner : RT @EricaDoddo: @Alice_Vogue Ciao cara Alice, è sempre un piacere per me sentirci e supportarci, stai tranquilla e continua così il tuo cam… - PaollaHot : Ciao miei cari ?? Ben sveglio? Disponibile per video di nudo e sex cam e molto sexy senza il clamore Vieni molti D… -