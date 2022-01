VIDEO ATP Cup 2022: il Canada vola in finale battendo la Russia. Gli highlights della semifinale (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Canada si presentava a questa ATP Cup come uno dei team più forti del lotto, potendo contare su due talenti come Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. La strada per la finale gli ha messo di fronte la temibile Russia del numero 2 al mondo Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria contro l’Italia con cui hanno vinto il girone avanzando alle semifinali. Nel primo match Shapovalov riesce a battere, non senza fatica, il numero 2 del team russo, uno straordinario Roman Safiullin, vera rivelazione di questa ATP Cup. Medvedev porta il punteggio del match sull’ 1-1 con una vittoria autoritaria su Auger-Aliassime, lasciando il verdetto al doppio. Il terzo match dà alla fine ragione alla coppia canadese che riesce ad imporsi con il punteggio di 4-6 7-5 10-7 guadagnando l’accesso in finale. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilsi presentava a questa ATP Cup come uno dei team più forti del lotto, potendo contare su due talenti come Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. La strada per lagli ha messo di fronte la temibiledel numero 2 al mondo Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria contro l’Italia con cui hanno vinto il girone avanzando alle semifinali. Nel primo match Shapovalov riesce a battere, non senza fatica, il numero 2 del team russo, uno straordinario Roman Safiullin, vera rivelazione di questa ATP Cup. Medvedev porta il punteggio del match sull’ 1-1 con una vittoria autoritaria su Auger-Aliassime, lasciando il verdetto al doppio. Il terzo match dà alla fine ragione alla coppia canadese che riesce ad imporsi con il punteggio di 4-6 7-5 10-7 guadagnando l’accesso in. Di seguito il ...

Advertising

Vinay_PBFan_ATP : RT @ImmuTweetz: Arya Script #Prabhas Ki Cheppara ?? - _Judith_ATp : RT @esmeftsky: Ibai siempre tirando facts JAJSJNCM - pornocriceto : Il #Culo extra minuscolo distrugge l'#Anale per la prima volta Gaping ATP #Anal #AnalVids #Diteggiatura #Figa… - Stefyndq : RT @spoilair1: ???? Mentre #Djokovic era 'detenuto' in aereoporto il tennista Nikoloz Basilašvili, in regola col #vaccino, ha avuto problemi… - darksa0irse : watch now è poi il video è privato, pazzeschi quelli dell'atp cup e ovviamente c'è sempre il ratto in mezzo, sempre -