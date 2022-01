Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 08:30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Viabilità DELL’ 8 GENNAIO 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. RIPARTIRANNO LUNEDÌ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio CON ATAC E Roma SERVIZI PER LA MOBILITÀ. IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E Roma TPL. SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 OLTRE ALL’OBBLIGO DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022)DELL’ 8 GENNAIOORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. RIPARTIRANNO LUNEDÌ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITÀ. IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC ETPL. SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 OLTRE ALL’OBBLIGO DI ...

Advertising

AntoStel : @eugeniogaltieri @dariosci1 Io non capisco. Da oltre un secolo i #tram viaggiano per le vie di #Roma. Non sono un… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-01-2022 - mariali94316534 : RT @quotidianolazio: Viabilità Città Metropolitana di Roma, spazzaneve su provinciale Subiaco - Livata - - ILSOB1LL4 : @EZanchini @mims_gov @EnricoLetta @bragachiara @GRAB_Roma @gualtierieurope @eugenio_patane @FranFerrante… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-01-2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Un semaforo per non vedenti in via Dante Alighieri: fissata per lunedì la partenza dei lavori ...come richiesto dall'Associazione nazionale ciechi e concordato con l'assessorato alla viabilità . ... APPROFONDIMENTI IL FOCUS Il treno per Roma si muove ma le gallerie sono al buio. Fermi ancora...

A24, chiusura notturna tra L'Aquila Ovest e L'Aquila Est ... a tutti i veicoli provenienti tanto da Roma/A25 quanto dalla viabilità ordinaria di L'Aquila e diretti verso Teramo si consiglia di usufruire della SS17 e della SS80 per rientrare in autostrada A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...come richiesto dall'Associazione nazionale ciechi e concordato con l'assessorato alla. ... APPROFONDIMENTI IL FOCUS Il treno persi muove ma le gallerie sono al buio. Fermi ancora...... a tutti i veicoli provenienti tanto da/A25 quanto dallaordinaria di L'Aquila e diretti verso Teramo si consiglia di usufruire della SS17 e della SS80 per rientrare in autostrada A24 ...