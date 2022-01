Verissimo, ospite Sara Ricci: anticipazioni di sabato 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Verissimo, Sara Ricci ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin: anticipazioni di sabato 8 gennaio “Quando ho saputo la notizia della scomparsa di Paolo sono scoppiata a piangere. È un dolore incredibile, sono molto provata”. Sara Ricci, ospite sabato 8 gennaio a Verissimo, ricorda commossa il collega Paolo Calissano, trovato morto lo scorso 29 dicembre per cause ancora da accertare: “La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente aveva fatto dei provini e stava ottenendo dei risultati”. E prosegue: “Sono arrabbiata con le persone che si sono ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022)nel salotto televisivo di Silvia Toffanin:di“Quando ho saputo la notizia della scomparsa di Paolo sono scoppiata a piangere. È un dolore incredibile, sono molto provata”., ricorda commossa il collega Paolo Calissano, trovato morto lo scorso 29 dicembre per cause ancora da accertare: “La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente aveva fatto dei provini e stava ottenendo dei risultati”. E prosegue: “Sono arrabbiata con le persone che si sono ...

