Verissimo, Mietta si racconta dopo Ballando: ‘Non avevo ancora fatto il vaccino per paura’ (Di sabato 8 gennaio 2022) La cantante Mietta si racconta a Verissimo dopo la polemica sul mancato vaccino a Ballando con le stelle Nella puntata di sabato 8 gennaio 2022 di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stata ospitata Mietta. La cantante tarantina ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle, segnata in particolare dalla polemica sul suo mancato vaccino anti-Covid-19. Quest’oggi, Mietta ha avuto modo di spiegarne i veri motivi sulla sua scelta. Le dichiarazioni di Mietta a Verissimo “Ero provata da quello che mi stava succedendo, anche perché non sapevo come sarei stata. “Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) La cantantesila polemica sul mancatocon le stelle Nella puntata di sabato 8 gennaio 2022 di, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stata ospitata. La cantante tarantina hato la sua esperienza acon le stelle, segnata in particolare dalla polemica sul suo mancatoanti-Covid-19. Quest’oggi,ha avuto modo di spiegarne i veri motivi sulla sua scelta. Le dichiarazioni di“Ero provata da quello che mi stava succedendo, anche perché non sapevo come sarei stata. “Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui ...

Advertising

infoitcultura : Mietta a Verissimo: «Non mi sono vaccinata per paura, ma non sono una No Vax» - niccolo_fabbri : Diciamo che questa intervista a #Verissimo non avrà di certo rilanciato e riscatto l'artista Mietta. Ma non ha ness… - VanityFairIt : Ospite di Verissimo, la cantante spiega i motivi per cui non si è vaccinata che le sono valse le critiche a Balland… - MarioManca : Mietta a #Verissimo: «Non mi sono vaccinata per paura, ma non sono una No Vax» - 361_magazine : -