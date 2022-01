Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 8 gennaio 2022

(Di sabato 8 gennaio 2022)del 8su Canale 5 Oggi,, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin...

Advertising

Claudio52330251 : @cartadiroma @valigiablu Verissimo !!!! Gli stranieri senza permesso di soggiorno (ovvero privi del diritto di star… - Fede6791 : @PaoloZoccoli Verissimo….i miei genitori gli preparavano una cassetta dì mele….che ricordi….?? - Saimon194 : RT @TvCircle1: Torna su #Canale5 Silvia Toffanin. A '#Verissimo',tra gli ospiti odierni: #NataliaTitova e #MassimilianoRosolino; #SaraRicci… - TvCircle1 : Torna su #Canale5 Silvia Toffanin. A '#Verissimo',tra gli ospiti odierni: #NataliaTitova e #MassimilianoRosolino;… - NicoSavi : RT @QuiMediaset_it: Alle 16.30 su #Canale5 torna dopo la pausa natalizia l'appuntamento con #Verissimo, Tra gli ospiti di #SilviaToffanin @… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo gli

Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del 2022 di "": per la prima volta in studio la grande storia d'amore di Eva Grimaldi e l'attivista Imma Battaglia, il racconto di vita di ...Sara Ricci ospite diparla di Paolo Calissano Andrà in onda proprio oggi, sabato 8 gennaio 2022, la prima puntata dell'anno di. E traospiti della puntata anche l'attrice ...Sabato 8 e domenica 9 gennaio, alle ore 16.30, torna dopo la pausa natalizia, l’appuntamento con “Verissimo”. Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin ci saranno: Salvatore Esposito, il talen ...Il gruppo di lavoro potrebbe passare sotto controllo della FIA. Attualmente a busta paga Liberty Media, è composto da una decina di elementi ...