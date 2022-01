Venezia-Milan, Zanetti: “Valori diversi, ma giocando al massimo possiamo fare punti” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Il Milan giovedì ha dimostrato la sua forza, l’abbiamo preparata come sempre concentrandoci su di noi e abbiamo studiato al dettaglio le loro capacità. Abbiamo l’obbligo di dare noi il massimo, ovvio che i Valori in campo sono diversi. Quando abbiamo affrontato queste squadre al massimo qualche punto lo abbiamo portato a casa“. Così Paolo Zanetti presenta Venezia-Milan, valida per la 21esima giornata di Serie A e in programma domani, domenica 9 gennaio, alle 12:30. Il tecnico dei lagunari è poi tornato inevitabilmente a parlare della partita contro la Salernitana, il cui rinvio costringerà i veneti ad affrontare i rossoneri senza Caldara e Tessmann: “Mi dispiace non avere due giocatori importanti in una partita del genere, sono già tre settimane che ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) “Ilgiovedì ha dimostrato la sua forza, l’abbiamo preparata come sempre concentrandoci su di noi e abbiamo studiato al dettaglio le loro capacità. Abbiamo l’obbligo di dare noi il, ovvio che iin campo sono. Quando abbiamo affrontato queste squadre alqualche punto lo abbiamo portato a casa“. Così Paolopresenta, valida per la 21esima giornata di Serie A e in programma domani, domenica 9 gennaio, alle 12:30. Il tecnico dei lagunari è poi tornato inevitabilmente a parlare della partita contro la Salernitana, il cui rinvio costringerà i veneti ad affrontare i rossoneri senza Caldara e Tessmann: “Mi dispiace non avere due giocatori importanti in una partita del genere, sono già tre settimane che ...

