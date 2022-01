Venezia-Milan | Pioli | “Leao mi ricorda Henry | Tonali miglior giovane allenato”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Stefanoha presieduto la conferenza stampa pre-, parlando del suo. Dopo il netto successo contro la Roma, i rossoneri tenteranno di dar seguito a un buon momento di forma ai danni dei lagunari; sfida tutt’altro che agevole per i meneghini, considerando il gioco spregiudicato e insidioso dei veneti guidati da Paolo Zanetti.ha commentato diversi aspetti relativi al campionato del Diavolo, considerando sia i singoli che il valore del gruppo, così come gli avversari. Di seguito le dichiarazioni diin conferenza stampa, divise argomento per argomento trattato. GABBIA E KALULU – “Gabbia e Kalulu? La loro titolarità è senso di responsabilità e unione. Questo gruppo lavora per dare il massimo, con passione. Cerchiamo di dare tutto, sapendo che unione e compattezza sono la forza ...

Grazie al loro prezioso lavoro tifosi e fantallenatori saranno sempre 'sul pezzo', domenica ore 12:30, Caldara resta squalificato Niente sfida da ex per Mattia Caldara. Il ...... quando a una squadra riesce un'impresa come quella delcon la Roma - perché di impresa si ... La sfida di domani arientra perfettamente in questo contesto e allora giova ricordare ancora ...Stefano Pioli dice tutto in conferenza stampa. Dai rigori ai diffidati e i singoli, ecco le parole dell’allenatore del Milan verso la sfida col Venezia: IBRA – “Zlatan è sempre incavolato, ce l’ha ...Il tecnico glissa sul post del club giallorosso sul contatto Tonali-Zaniolo: "La partita che conta è quella di domani, giovedì è stata una partita dispendiosa" ...