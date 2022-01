Venezia-Milan | i convocati di Pioli | continua l’emergenza in difesa

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : #Milan, le parole di Stefano #Pioli in vista della sfida col #Venezia - DiMarzio : .@acmilan, la probabile formazione titolare di Stefano #Pioli contro il @VeneziaFC_IT - ForzaMilanTweet : Ascolta 'PRESS CONFERENCE' il #Podcast di #RadioForzaMilan curato dalla redazione di FORZA MILAN con le parole di… - vorreiesserezz : @Ergassia @AndreCardi @RaffoSarnataro @enzolampard @HyboriaLeague @rio_vela @GiacomoGieda @riccardobottoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Milan

Commenta per primo L'ottimo impatto avuto da Bakayoko nel finale di- Roma potrebbe portare a un avvicendamento nella formazione che ilopporrà al: il centrocampista francese è avanti nel ballottaggio con Krunic.Commenta per primo Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani, ora 12.30, contro il. Nessuna novità per i rossoneri: restano indisponibili, perché positivi al covid, Tomori, Calabria, Romagnoli, Castillejo e Tatarusanu. Di nuovo spazio allora per Stanga e Nava dalla Primavera.Ricordarsi la Roma per avere fiducia e coraggio, dimenticarsela per spostare lo sguardo verso il Venezia, prossimo avversario in campionato. Alla vigilia della 21° giornata di ...Mentre il blitz milanese di Steven Zhang rassicura l'ambiente e dà ulteriore forza al tecnico piacentino, cambiano le strategie di mercato per rinforzare il reparto arretrato nella prossima stagione: ...