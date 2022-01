Venezia-Milan, dieci curiosità sulla partita del ‘Penzo’ / Serie A News (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato dieci curiosità sulla partita contro il Venezia, valida per la 21^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 gennaio 2022) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicatocontro il, valida per la 21^ giornata di

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : #Milan, le parole di Stefano #Pioli in vista della sfida col #Venezia - DiMarzio : .@acmilan, la probabile formazione titolare di Stefano #Pioli contro il @VeneziaFC_IT - PippoVignola : @Amookeeena Eh ma sai secondo me con cr ora avevi almeno 10 gol in più in campionato. Secondo me l Inter è fortissi… - carmi_ne : 24 febbraio 2002, Venezia-Milan 1 a 4, Javi Moreno fa brutto sotto il settore ospiti dopo aver segnato, salvo poi s… -