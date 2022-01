Veline in versione ragazze pon-pon? Gonnellino troppo corto | mossa sbagliata | un risultato da bollino rosso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Una puntata speciale, quella di Striscia la Notizia in onda nella serata del 7 gennaio, il giorno dell'Epifania, ovviamente e rigorosamente su Canale 5, dietro al bancone la coppia dei record, quella composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Una puntata speciale in primis per una specialissima edizione de I nuovi mostri, la celebre rubrica ribattezzata per l'occasione "L'Epifania tutti i Nuovi Mostri porta via", una sorta di "best of" del meglio del peggio visto in televisione e accuratamente selezionato dalla redazione del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Dunque, nella puntata della Befana, ecco un servizio sugli sport più strani al Mondo, un servizio sul cimitero delle auto abbandonate che si trova a Napoli, poi Highlander Dj con "La Befana dei politici" e Striscia lo striscione, la rubrica di Cristiano Militello ovviamente inBefana. E ...