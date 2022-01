Van de beek vuole lasciare lo United, due italiane su di lui (Di sabato 8 gennaio 2022) Donny Van de beek potrebbe abbandonare Manchester già da questo Gennaio. L’Olandese è ai margini del progetto Non ha mai esaltato e ne si è mai esaltato. Il percorso di Donny Van de beek in Inghilterra è tutto meno che elettrizzante. Il calciatore non si è mai integrato, con quei 39 milioni di euro spesi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Donny Van depotrebbe abbandonare Manchester già da questo Gennaio. L’Olandese è ai margini del progetto Non ha mai esaltato e ne si è mai esaltato. Il percorso di Donny Van dein Inghilterra è tutto meno che elettrizzante. Il calciatore non si è mai integrato, con quei 39 milioni di euro spesi L'articolo

Advertising

Jgirpel : Van De Beek spinge per lasciare il Manchester United a gennaio. L’olandese piace a Inter e Juve, se dovesse partire… - LazyJuiceOF : MY MAN UTD XI: ???? David De Gea ???? Diogo Dalot ???? Raphael Varane ???? Eric Bailey ???? Alex Telles ???? Donny Van de Beek… - sportli26181512 : Manchester United: van de Beek vuole l'addio: Donny van de Beek non si sta trovando per niente bene in questa sua a… - gilnar76 : Van de Beek Juve, una big fa sul serio per l’olandese: «Quasi fatta» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Van de Beek Juve, una big fa sul serio per l'olandese: «Quasi fatta» - -

Ultime Notizie dalla rete : Van beek Manchester United: van de Beek vuole l'addio Commenta per primo Donny van de Beek non si sta trovando per niente bene in questa sua avventura al Manchester United e le difficoltà che sta trovando sia in allanamento che in campo lo stanno spingendo a chiedere ai Red ...

Calcio: ManUtd, Rangnick 'Ci sono giocatori scontenti ma professionali' Martial ha chiesto di andare via, Lingaard, Van de Beek, Henderson, Bailly e Mata non stanno avendo molto spazio e, oltre allo stesso Mata, Pogba e Cavani sono in scadenza. "Abbiamo una rosa ampia - ...

Manchester United: van de Beek vuole l'addio Calciomercato.com Van de Beek Juve, una big fa sul serio per l’olandese: «Quasi fatta» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Van de Beek Juve, una big fa sul serio per l’olandese. Dalla Spagna assicurano: «È quasi fatta per il suo trasferimento» Il futuro di Donny Van de Beek ...

Van de Beek si libera a gennaio: Juve che fai? Siamo ormai alle porte di quella che sarà la prima gara dell'anno per la Juve di Max Allegri che, dovrà ospitare il Napoli di Luciano Spalletti ma senza la sua figura in panchina, vista la positività ...

Commenta per primo Donnydenon si sta trovando per niente bene in questa sua avventura al Manchester United e le difficoltà che sta trovando sia in allanamento che in campo lo stanno spingendo a chiedere ai Red ...Martial ha chiesto di andare via, Lingaard,de, Henderson, Bailly e Mata non stanno avendo molto spazio e, oltre allo stesso Mata, Pogba e Cavani sono in scadenza. "Abbiamo una rosa ampia - ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Van de Beek Juve, una big fa sul serio per l’olandese. Dalla Spagna assicurano: «È quasi fatta per il suo trasferimento» Il futuro di Donny Van de Beek ...Siamo ormai alle porte di quella che sarà la prima gara dell'anno per la Juve di Max Allegri che, dovrà ospitare il Napoli di Luciano Spalletti ma senza la sua figura in panchina, vista la positività ...