Vaccino obbligatorio, Musumeci: Draghi sospenda le garanzie costituzionali (Di sabato 8 gennaio 2022) “Il governo centrale ha il diritto di sospendere le garanzie costituzionali se c’è l’esigenza di garantire la salute delle persone. Io spero che oggi avvenga il miracolo, quello che il governo Draghi decida finalmente l’obbligo vaccinale, lo dico da diverso tempo. Da un governo tecnico, di emergenza, straordinario non è arrivata alcuna decisione ne straordinaria,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 8 gennaio 2022) “Il governo centrale ha il diritto di sospendere lese c’è l’esigenza di garantire la salute delle persone. Io spero che oggi avvenga il miracolo, quello che il governodecida finalmente l’obbligo vaccinale, lo dico da diverso tempo. Da un governo tecnico, di emergenza, straordinario non è arrivata alcuna decisione ne straordinaria,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - FBiasin : #Marotta: 'Nello sport deve essere reso obbligatorio il terzo vaccino'. L’unica cosa strana di questa frase è che… - maccessword : RT @chiaramazzolenl: Ci hanno detto:'Se volete tornare allo stadio vaccino obbligatorio'. L'abbiamo fatto. Hanno detto:'Serve la seconda do… - smascerato : @Andrea92782681 @provettiamo @roberta_fasani @borghi_claudio @ChanceGardiner @LucioMalan @ladyonorato Non hanno dat… -