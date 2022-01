Vaccino covid Italia, 114.503.583 somministrazioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono in totale 114.503.583 le somministrazioni di Vaccino, secondo il report vaccini anti-covid aggiornato a stamattina. Il totale delle persone con almeno una dose è di 48.227.423 persone, l’89,29% della popolazione over 12, mentre sono 46.580.492 (l’86,24% della popolazione over 12) le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Complessivamente sono 441.729 i guariti da al massimo sei mesi, lo 0,82% della popolazione over 12. Il totale della dose addizionale o richiamo (booster) ammonta a 22.363.789, il 72,14% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Sono inoltre 487.051 i bambini tra i 5 e gli 11 anni con almeno una dose di Vaccino. Il totale della popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è 644 ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono in totale 114.503.583 ledi, secondo il report vaccini anti-aggiornato a stamattina. Il totale delle persone con almeno una dose è di 48.227.423 persone, l’89,29% della popolazione over 12, mentre sono 46.580.492 (l’86,24% della popolazione over 12) le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Complessivamente sono 441.729 i guariti da al massimo sei mesi, lo 0,82% della popolazione over 12. Il totale della dose addizionale o richiamo (booster) ammonta a 22.363.789, il 72,14% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Sono inoltre 487.051 i bambini tra i 5 e gli 11 anni con almeno una dose di. Il totale della popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è 644 ...

