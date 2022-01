Vaccini anti-Covid, Drive through per gli over 50: aperta la piattaforma per le prenotazioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDa lunedì 10 a mercoledì 12 gennaio saranno attivi i Drive through dell’Asl di Avellino per la vaccinazione anti-Covid-19. A seguito dell’estensione dell’obbligo vaccinale ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, la prenotazione sarà riservata ai cittadini a partire dai 50 anni di età che potranno prenotarsi, per la prima e terza dose “booster” o “addizionale” sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Drive through attivi accedendo – a partire dalle ore 9 del 9 gennaio 2022 – al link https://opendayVaccini.soresa.it/ I Drive trough saranno attivi dalle ore 9 alle ore 18 secondo il seguente calendario Lunedì 10 gennaio a Sant’Angelo dei Lombardi (Strada provinciale 29); Martedì 11 gennaio ad ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDa lunedì 10 a mercoledì 12 gennaio saranno attivi idell’Asl di Avellino per la vaccinazione-19. A seguito dell’estensione dell’obbligo vaccinale ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, la prenotazione sarà riservata ai cittadini a partire dai 50 anni di età che potranno prenotarsi, per la prima e terza dose “booster” o “addizionale” sino ad esaurimento posti disponibili, presso iattivi accedendo – a partire dalle ore 9 del 9 gennaio 2022 – al link https://openday.soresa.it/ Itrough saranno attivi dalle ore 9 alle ore 18 secondo il seguente calendario Lunedì 10 gennaio a Sant’Angelo dei Lombardi (Strada provinciale 29); Martedì 11 gennaio ad ...

Advertising

DavidPuente : Non è stato dimostrato un collegamento di alcun tipo tra vaccino anti-Covid e tumori - Agenzia_Ansa : L'Ue prevede di esportare 700 milioni di dosi di vaccini anti-Covid entro i primi sei mesi del 2022. Von der Leyen:… - ladyonorato : Secondo lo studio di #Pfizer (pubblicato recentemente) gli effetti dei farmaci genici sono questi: - anteprima24 : ** Vaccini anti-Covid, Drive through per gli over 50: aperta la piattaforma per le prenotazioni **… - defiunicorn : RT @ilbisa1: AIFA e Farmacovigilanza: che fine ha fatto l’ultimo rapporto sui vaccini anti covid? -