Vaccini, all’ospedale di Bergamo nuovo hub per gli over12: “Fino a 2.500 dosi al giorno” (Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo. L’andamento della somministrazione delle vaccinazioni procede “a ritmo spedito”, fanno sapere dall’Asst Papa Giovanni XXIII, martedì 11 gennaio pronta ad inaugurare una nuova sede hub dedicata alle vaccinazioni contro il Covid-19. L’hub, nell’area esterna ovest dell’ospedale, è dedicato ai cittadini over 12 e consentirà al Papa Giovanni di somministrare, in totale, Fino a 2.500 Vaccini per la fascia d’età sopra i 12 anni al giorno, con punte di oltre 800 dosi al giorno per la fascia 5-11 anni, il 25% della campagna vaccinale in corso sul territorio bergamasco e di riorganizzare le somministrazioni, contenendo le pediatriche all’interno dell’ospedale, nel “centro L. Parenzan” e tenendo il Punto Prelievi pronto per soddisfare eventuali ulteriori richieste di ampliamento del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022). L’andamento della somministrazione delle vaccinazioni procede “a ritmo spedito”, fanno sapere dall’Asst Papa Giovanni XXIII, martedì 11 gennaio pronta ad inaugurare una nuova sede hub dedicata alle vaccinazioni contro il Covid-19. L’hub, nell’area esterna ovest dell’ospedale, è dedicato ai cittadini over 12 e consentirà al Papa Giovanni di somministrare, in totale,a 2.500per la fascia d’età sopra i 12 anni al, con punte di oltre 800alper la fascia 5-11 anni, il 25% della campagna vaccinale in corso sul territorio bergamasco e di riorganizzare le somministrazioni, contenendo le pediatriche all’interno dell’ospedale, nel “centro L. Parenzan” e tenendo il Punto Prelievi pronto per soddisfare eventuali ulteriori richieste di ampliamento del ...

