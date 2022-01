Usa, il figlio è positivo al Covid: mamma lo chiude nel bagagliaio dell'auto per evitare di essere contagiata (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'insegnante 41enne, Sarah Beam , aveva paura di essere contagiata, così ha chiuso il figlio di 13 anni positivo al Covid nel bagagliaio dell'auto. È accaduto in Texas , negli Stati Uniti . Secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) Un'insegnante 41enne, Sarah Beam , aveva paura di, così ha chiuso ildi 13 annialnel. È accaduto in Texas , negli Stati Uniti . Secondo ...

