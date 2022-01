Uranio e non solo, la Russia brucia la Cina sul Kazakistan (Di sabato 8 gennaio 2022) “Riteniamo che le misure adottate dai leader della Repubblica del Kazakistan per ripristinare la stabilità della situazione interna e avviare un dialogo pacifico nel quadro della Costituzione e del sistema giuridico siano tempestive Ci auguriamo che il Kazakistan possa raggiungere la stabilità della situazione interna il prima possibile, ripristinare l’ordine legale e la sicurezza pubblica e proteggere i diritti e gli interessi di tutti i gruppi etnici e religiosi del Paese”, scrive in un comunicato sulla crisi kazaka la Shanghai Cooperation Organisation – Sco, organizzazione politico-economica e securitaria eurasiatica a guida cinese. Mentre il padre della nazione, l’autocrate Nursultan Nazarbayev fuggiva (per rifugiarsi a Dubai o forse in Cina), l’uomo che ha scelto per dare l’immagine alla sua successione, l’attuale presidente ... Leggi su formiche (Di sabato 8 gennaio 2022) “Riteniamo che le misure adottate dai leader della Repubblica delper ripristinare la stabilità della situazione interna e avviare un dialogo pacifico nel quadro della Costituzione e del sistema giuridico siano tempestive Ci auguriamo che ilpossa raggiungere la stabilità della situazione interna il prima possibile, ripristinare l’ordine legale e la sicurezza pubblica e proteggere i diritti e gli interessi di tutti i gruppi etnici e religiosi del Paese”, scrive in un comunicato sulla crisi kazaka la Shanghai Cooperation Organisation – Sco, organizzazione politico-economica e securitaria eurasiatica a guida cinese. Mentre il padre della nazione, l’autocrate Nursultan Nazarbayev fuggiva (per rifugiarsi a Dubai o forse in), l’uomo che ha scelto per dare l’immagine alla sua successione, l’attuale presidente ...

