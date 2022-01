Una Vita, anticipazioni 9 gennaio: Felicia è morta. Marcos interroga Anabel (Di sabato 8 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 9 gennaio: la madre di Emilio e Camino esce tragicamente di scena. Marcos non si darà pace! Una Vita, anticipazioni 9 gennaio: Marcos vuole sapere da Anabel com’è avvenuta la scomparsa di Felicia Triste colpo di scena in “Una Vita“: Felicia non c’è più! Marcos lo apprende al suo ritorno dal Messico, dove si è dovuto recare per volere di Salustiano, e chiede ad Anabel come la moglie sia deceduta. Sembra temere che la sua morte non sia avvenuta per cause naturali. D’altra parte l’ex ristoratrice era ancora giovane e sana! Anabel spiega al padre che Pasàmar era partita per Santander, quando le è venuto un infarto. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 8 gennaio 2022) Una: la madre di Emilio e Camino esce tragicamente di scena.non si darà pace! Unavuole sapere dacom’è avvenuta la scomparsa diTriste colpo di scena in “Una“:non c’è più!lo apprende al suo ritorno dal Messico, dove si è dovuto recare per volere di Salustiano, e chiede adcome la moglie sia deceduta. Sembra temere che la sua morte non sia avvenuta per cause naturali. D’altra parte l’ex ristoratrice era ancora giovane e sana!spiega al padre che Pasàmar era partita per Santander, quando le è venuto un infarto. ...

Advertising

LucaBizzarri : Se godi perché un medico ha detto una minchiata hai due problemi: non capisci che se la minchiata la dice lui che è… - damore_marco : #JuventusNapoli Commento tecnico: Ogni scarrafone è bello ‘a mamma soia! Commento tattico: ‘a verità è figlia d’’o… - Avvenire_Nei : È la sua stessa vita l'ultimo scalzo dono d'una madre afghana in fuga - CinqTake : @Bu39159456 @claudiovelardi Come tutti gli altri paesi. Prima l'economia. I vaccini servono solo a rimandare un pr… - Biagiothai : RT @ylefsch: A quante dosi ci vogliamo fermare ?! No perché questa è una domanda che le ' autorità competenti ' devono pur farsi. Una cosa… -