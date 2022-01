Una deputata e un giurista lanciano da Torino il "Cnl dei no green pass" (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Oltre un migliaio di no vax e no green pass battezzano in piazza Castello a Torino quello che definiscono il "Comitato di Liberazione Nazionale". La benedizione arriva da un docente universitario, Ugo Mattei, e da una deputata, Jessica Costanzo. Il giurista, diventato uno dei più popolari 'teorici' del movimento, definisce la giornata "importante ed emozionante perché segna un momento di svolta della protesta". Ad affiancarlo nel lancio della neo formazione la parlamentare ex 5 Stelle e ora 'Alternativa c'è', che dice: "Il Cnl è lo strumento che ci permette di difendere la costituzione tutti insieme contro il regime. È il momento in cui dobbiamo decidere se subire il ricatto o combattere e da che parte della storia stare e noi sappiamo che siamo dalla parte giusta. Alziamo la posta ed ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Oltre un migliaio di no vax e nobattezzano in piazza Castello aquello che definiscono il "Comitato di Liberazione Nazionale". La benedizione arriva da un docente universitario, Ugo Mattei, e da una, Jessica Costanzo. Il, diventato uno dei più popolari 'teorici' del movimento, definisce la giornata "importante ed emozionante perché segna un momento di svolta della protesta". Ad affiancarlo nel lancio della neo formazione la parlamentare ex 5 Stelle e ora 'Alternativa c'è', che dice: "Il Cnl è lo strumento che ci permette di difendere la costituzione tutti insieme contro il regime. È il momento in cui dobbiamo decidere se subire il ricatto o combattere e da che parte della storia stare e noi sappiamo che siamo dalla parte giusta. Alziamo la posta ed ...

