Ululati razzisti dei tifosi del Napoli contro Moise Kean: il giudice sportivo non prende provvedimenti (Di sabato 8 gennaio 2022) Il razzismo è un problema oppure non lo è. Dipende, forse, da come si sveglia il giudice sportivo e dipende quale tifoseria è responsabile Giovedì sera l'Allianz Stadium è stato il teatro dell'...

