Ultimo avviso del premier Draghi: "Distanziamento e mascherine negli stadi o la serie A torna a porte chiuse" (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente Figc Gravina invita a dare un segnale (ridurre la capienza), ma i club fanno muro. Chiesto a Zangrillo, medico e presidente del Genoa, di mediare con il governo

