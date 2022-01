Ultimi sondaggi politici elettorali 2022: alle prossime elezioni vittoria del Centrodestra? (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ultimo sondaggio politico elettorale di Ipsos per il Corriere della sera ha evidenziato ancora una volta come il PD abbia chiuso il 2021 come primo partito in Italia, ma ha anche spiegato come questo non basti a garantire al PD ei suoi alleati (qualunque essi siano) una vittoria alle prossime elezioni. Il centro destra con la coalizione Lega FDI Forza Italia resterebbe saldamente al Governo del Paese. Vediamo l’analisi e i possibili scenari sondaggi politici elettorali: Ultimi dati oggi 7 gennaio 2022 Partiamo da una carrellata con le intenzioni di voto degli italiani secondo il sondaggio Ipsos: Come anticipato il PD è in testa ai sondaggi con il 20,7%, ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ultimoo politico elettorale di Ipsos per il Corriere della sera ha evidenziato ancora una volta come il PD abbia chiuso il 2021 come primo partito in Italia, ma ha anche spiegato come questo non basti a garantire al PD ei suoiati (qualunque essi siano) una. Il centro destra con la coalizione Lega FDI Forza Italia resterebbe saldamente al Governo del Paese. Vediamo l’analisi e i possibili scenaridati oggi 7 gennaioPartiamo da una carrellata con le intenzioni di voto degli italiani secondo ilo Ipsos: Come anticipato il PD è in testa aicon il 20,7%, ...

