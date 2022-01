Uil Puglia: screening e tracciamento prima di entrare in classe. Si rischia di richiudere le scuole per sempre (Di sabato 8 gennaio 2022) “Sono necessari screening e tracciamento prima di entrare in classe. Non si può riaprire la scuola senza le necessarie cautele, mandando tutti allo sbaraglio”. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, lancia un appello al buon senso e alla responsabilità a poche ore dalla ripresa dell’anno scolastico dopo la pausa natalizia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) “Sono necessaridiin. Non si può riaprire la scuola senza le necessarie cautele, mandando tutti allo sbaraglio”. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola, lancia un appello al buon senso e alla responsabilità a poche ore dalla ripresa dell’anno scolastico dopo la pausa natalizia. L'articolo .

