UFFICIALE | Lorenzo Insigne ha firmato con il Toronto | ecco l’annuncio video

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo rumors e “speculazioni” sopratutto in merito alle cifre del passaggio di, attualmente capitano del Napoli al, proprio la società canadese che milita nella MLS, il massimo campionato statunitense, ha annunciato l’arrivo del trequartista nativo di Frattamaggiore con unpubblicato poco fa sui canali ufficiali del club, con tanto didi benvenuto. “Here we go, Benvenuto a” Il numero 24 azzurro, che nel corso della scorsa estate si è laureato campione d’Europa con la casacca della Nazionale Italiana, contribuendo con una rete decisiva contro il Belgio alla vittoria del trofeo, si trasferirà oltreoceano alla scadenza naturale del contratto con il Napoli, ossia a partire dal prossimo ...

Dopo l'indizio social , l'annuncioInsigne sarà un nuovo giocatore del Toronto . Il capitano del Napoli lascerà la Serie A a giugno, alla scadenza del suo contratto. " È un giorno storico ed emozionante per il nostro ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloInsigne è ufficialmente un nuovo calciatore del Toronto. Lo comunica lo stesso club canadese tramite i propri canaliInsigne è un nuovo giocatore del Toronto. Il club canadese lo comunica tramite i propri canali ufficiali. Il giocatore rimarrà a Napoli fino alla fine di questa stagione, prima ...E puntualmente, è arrivata l’ufficialità: Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Toronto. I canadesi, attraverso il proprio sito ufficiale, hanno comunicato l’ingaggio dell’ormai ex giocatore del ...Non ci sono più dubbi, quella in corso è l'ultima stagione di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Sui propri canali ...