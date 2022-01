Ufficiale | Insigne al Toronto | l’annuncio con… il tiro a giro FOTO

(Di sabato 8 gennaio 2022) Mancava solo l’ufficialità che è arrivata: Lorenzoè un nuovo calciatore del. E’ ufficialmente finita la storia d’amore con il Napoli, l’attaccante ha accettato il corteggiamento delche ha messo sul piatto cifre importantissime: un quinquennale da 11,5 milioni di euro più 4.5 milioni di euro di bonus. Il Napoli non è stato mai vicino al rinnovo con, il presidente De Laurentiis aveva proposto una cifra di 3,5 milioni di euro, l’inserimento delha sbaragliato la concorrenza.dell’accordo è arrivato nella notte, con un tweet particolare: “Nel calcio, il, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato ??? ? ???”, si legge sul ...

L'annuncioè previsto per oggi, anche se ormai è tutto chiuso da giorni: Lorenzoverrà dichiarato come prossimo acquisto del Toronto a partire dal 1 luglio ma il sitodel club ...Ormai fatta per l'approdo del numero 24 del Napoli al Toronto, la squadra americana sul suo profilocondivide il gol fatto daagli europei spiegando ai proprio tifosi il significato ...Il club canadese anticipa sui social l annuncio ufficiale, con un post che scatena i .... Il Toronto spiega il tiraggiro Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un ...In attesa dell’annuncio ufficiale previsto per le 15, il club ha pubblicato un video col marchio di fabbrica del capitano del Napoli ...