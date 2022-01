Tv italiana sotto choc, arrestato l’attore di Gomorra: la scoperta in auto dopo la fuga dalla polizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Con la quinta stagione è finita Gomorra, la serie liberamente ispirata al best seller scritto da Roberto Saviano. Si è conclusa la lotta sanguinosa tra Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito). La serie è stata inserita dal New York Times tra i migliori prodotti internazionali del 2021. Una lunga storia che è partita nel 2014, anno della mesa in onda della prima stagione. Prima dell’epilogo finale si sono intrecciate le storie di Genny Savastano che da ragazzone viziato si trasforma in una belva feroce dopo che sua mamma lo manda in Honduras. Arriva a guidare il clan che un tempo fu di suo padre. E poi c’è la storia di Ciro Di Marzio che, da soldato di Pietro Savastano, diventa l’infame che tradisce il capo. Fino a guidare una vera e propria crociata contro Genny. Una lotta senza esclusione di colpi che porta alla scena ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Con la quinta stagione è finita, la serie liberamente ispirata al best seller scritto da Roberto Saviano. Si è conclusa la lotta sanguinosa tra Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito). La serie è stata inserita dal New York Times tra i migliori prodotti internazionali del 2021. Una lunga storia che è partita nel 2014, anno della mesa in onda della prima stagione. Prima dell’epilogo finale si sono intrecciate le storie di Genny Savastano che da ragazzone viziato si trasforma in una belva feroceche sua mamma lo manda in Honduras. Arriva a guidare il clan che un tempo fu di suo padre. E poi c’è la storia di Ciro Di Marzio che, da soldato di Pietro Savastano, diventa l’infame che tradisce il capo. Fino a guidare una vera e propria crociata contro Genny. Una lotta senza esclusione di colpi che porta alla scena ...

