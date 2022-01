(Di sabato 8 gennaio 2022) “Comincio a pensare che il Manchestersi sia rallegrato di non aver ingaggiato Cristiano. Il portoghese dà molti problemi al club. Quando Ole Solskjaer se ne è andato, Michael Carrick non ha incluso Cristiano nell’idea di gioco. Questo è uno di quei trasferimenti dove non tutto è andato bene”. Queste le dichiarazioni di, ex giocatore del Manchester, su Cristiano, accostato in estate anche ai Citizens. E ancora: “Secondo me il motivo per cuinon ha considerato l’opzione di andare al Manchesterè dovuto non sono sicuramente ai trofei, perché alzen ne avrebbe vinti tanti. Penso che non volesse renell’ombra di Pep, cosa che invece non gli sarebbe successo ...

Advertising

sportface2016 : Trevor #Sinclair su #Ronaldo: 'Ha rifiutato il City per non stare all'ombra di #Guardiola' -

Ultime Notizie dalla rete : Trevor Sinclair

Sportface.it

L'ex giocatore del Manchester City e dell'Inghilterraha detto la sua sull'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo che non sta facendo faville. "Comincio a pensare che il Manchester City si sia rallegrato di non aver ingaggiato ...... lo penso davvero ": è quanto afferma l'ex nazionale inglese dei Citizenin un'intervista rilasciata ai microfoni di TalkSport. " Ci sono giocatori che stanno lottando per il ...L'ex giocatore del Manchester City e dell'Inghilterra Trevor Sinclair ha detto la sua sull'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo che non sta facendo faville. "Comincio a pensare che il Ma ...MANCHESTER UNITED have offered Paul Pogba a bumper £500k-a-week contract, SunSport can exclusively reveal. The Frenchman would be become one of the best-paid players in the Premier League if he ...