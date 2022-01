Trento-Venezia oggi in tv | orario e diretta streaming Serie A1 2021 2022 basket

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inDolomiti Energia Trentino-Umana Reyer, sfida valida per la quindicesima giornata dellaA1di. Lo score della formazione di coach Molin segna sei vittorie nelle ultime sette di campionato, che vale ai trentini la terza posizione in classifica, ma c’è curiosità di vedere le condizioni dei giocatori dopo venti giorni di inattività causa i numerosi contagi da Covid. Di fronte, l’insidiosa formazione lagunare, dal rendimento incerto ma che in settimana ha battuto Napoli. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 8 gennaio. La partita sarà visibili insu Discovery + oppure su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà ...

Advertising

cheoIca : A rischio arancione sono Lombardia, Marche, Trento, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia - Rebybor11 : RT @Libero_official: Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta passano in #zonagialla. A rischio #arancione nelle prossime settimane… - Libero_official : Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta passano in #zonagialla. A rischio #arancione nelle prossime settim… - megabasket : Trento – Venezia: De Raffaele prepartita - basketinside360 : Trento - Venezia, coach De Raffaele: 'Sarà importante contenere le loro folate, la loro presenza a rimbalzo' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Venezia

Basketinside

... con il 2021 chiuso in positivo grazie al successo maturato per 77 - 69 sull'Umana Reyer. ... con un buon margine sui diretti inseguitori di(16 punti). I reggiani di coach Caja, invece, ...CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lille - Lorient 21:00 Lens - Rennes BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00BASKET - SERIE A2 20:30 Scaligera Verona - Latina VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Monza - ...Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa la “classica” con Trento in programma sabato 8 gennaio alle 20.00. Diretta su Eurosport 1 e Discovery+. “Rispetto ...Epifania concitata sul fronte Covid in serie A. A Trento altre due positività nel gruppo squadra, che portano il totale a tre. La squadra continua ad allenarsi per la sfida di domenica con Venezia. Nu ...