Tre nuovi calciatori contagiati nella nazionale senegalese: positivo Koulibaly (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoKalidou Koulibaly è risultato positivo al covid. La notizia è rimbalzata dal ritiro della nazionale senegalese in vista dell'imminente inizio della coppa d'Africa che si terrà in Camerun. Il difensore del Napoli ha contratto il virus che ha falcidiato tutta la delegazione senegalese. Sono nove i contagiati, gli ultimi tre positivi, oltre all'atleta partenopeo, sono il portiere del Chelsea Edouard Mendy, l'attaccante dell' Alanyaspor Famara Diedhiou. La federazione procederà con ulteriori giri di tamponi in vista della sfida inaugurale contro lo Zimbabwe, al momento Koulibaly resterà nel suo paese in attesa di negativizzarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

