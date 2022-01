Trasporti, ristoranti, sport e attività: tutte le nuove regole per i non vaccinati (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSe prima le loro opportunità di azione erano limitate, da lunedì per i non vaccinati italiani inizierà un piccolo lockdown. Stanno infatti per scattare un’infinità di divieti che vanno dai Trasporti alla ristorazione, passando per la frequentazione di ambienti ricreativi e sportivi. Abbiamo riassunto tutti i provvedimenti adottati dal governo, regole che scatteranno a partire da lunedì 10 gennaio. Quello in corso è infatti l’ultimo weekend in cui il cosiddetto “green pass base” avrà validità per un determinato tipo di attività. Per iniziare: cos’è il Super Green Pass?A differenza del Green Pass base, il Super Green Pass (o green pass rafforzato) viene rilasciato solo in caso di vaccinazione o guarigione. Non include, dunque, l’effettuazione di un test ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSe prima le loro opportunità di azione erano limitate, da lunedì per i nonitaliani inizierà un piccolo lockdown. Stanno infatti per scattare un’infinità di divieti che vanno daialla ristorazione, passando per la frequentazione di ambienti ricreativi eivi. Abbiamo riassunto tutti i provvedimenti adottati dal governo,che scatteranno a partire da lunedì 10 gennaio. Quello in corso è infatti l’ultimo weekend in cui il cosiddetto “green pass base” avrà validità per un determinato tipo di. Per iniziare: cos’è il Super Green Pass?A differenza del Green Pass base, il Super Green Pass (o green pass rafforzato) viene rilasciato solo in caso di vaccinazione o guarigione. Non include, dunque, l’effettuazione di un test ...

MediasetTgcom24 : No vax, hotel, ristoranti e trasporti: l'ultimo weekend prima del semi-lockdown #dlcovid - anteprima24 : ** Trasporti, ristoranti, sport e attività: tutte le nuove #Regole per i non vaccinati ** - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: No vax, hotel, ristoranti e trasporti: l'ultimo weekend prima del semi-lockdown #dlcovid - riccardo1449 : - drsmoda : RT @fabiotgf: @maiameraime @drsmoda ORA STA A NOI !!! Vax e noVax da lunedì 10 mettiamo in atto lo sciopero del NaziPass. In qualsiasi luog… -