Traffico Roma del 08-01-2022 ore 13:30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati all'ascolto rallentamenti per Traffico nella zona del Circo Massimo e dell'isola Tiberina diversi risultamenti lungo via dei Cerchi entrati del Lungotevere rallentamenti nella zona di castelsantangelo nell'area di piazza Adriana Mentre nelle vicinanze in via Crescenzio attenzione chiusura di un tratto di strada incidente in quest'ultima ora in via Battistini in via Gregorio XI e sulla via Anagnina rallentamenti chiusa la via Trionfale tra la zona Prati e la salita verso la Balduina In alternativa percorrere la panoramica nel trasporto pubblico sciopero in Trenitalia fino alle 17 a rischio i collegamenti regionali non sono invece interessati l'Intercity nel alta velocità e con questo è tutto i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito Roma punto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti ROMA. Almeno 19 persone sono morte dopo che le loro auto sono rimaste bloccate a causa delle abbondanti nevicate e della congestione del traffico a Murree, località di montagna a circa 30 chilometri ...

Torre Annunziata - La cronaca di quel tragico 8 gennaio 1982: uccisi un carabiniere ed una ragazza Inoltre l'illecito mondo del traffico delle sigarette aveva passato il testimone a quello più ... Alle 20:30, all'altezza del passaggio a livello di via Roma , il gruppo dei carabinieri incrociarono una ...

Blocco del traffico a Roma, domani niente auto nella fascia verde: ecco chi può circolare RomaToday Si è spento a 94 anni Carmelo Pujia, parlamentare Dc e sottosegretario al Tesoro CATANZARO – E’ morto a Roma, all’età di 94 anni, Carmelo Pujia, già parlamentare Dc e sottosegretario in vari governi. Nato a Polia, in provincia di Vibo Valentia che allora era in provincia di Catanz ...

In piazza dei pini cambia il traffico Proseguono i lavori di asfaltatura in piazza Garibaldi (piazza dei pini). E cambia la viabilità da lunedì 10 gennaio a sabato 15 non solo nella piazza, ma anche sul viale Risorgimento e via della staz ...

