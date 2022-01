Toronto | il presidente | “Insigne? Scommetto che i tifosi lo faranno”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ora è ufficiale: Lorenzosi trasferirà alil prossimo luglio. Bill Manning,del club statunitense, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della società esprimendo il suo entusiasmo per l’arrivo dell’attuale capitano del Napoli. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –Calciomercato “Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale, nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera con il Napoli. Lorenzo ha il talento giusto per cambiare le cose. Gioca con gioia e passione e i nostrilo adoreranno”.

'Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club ', ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning. 'Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È ...Il presidente del club canadese ... si rivolge ai tifosi della squadra canadese in un video pubblicato sul profilo Twitter del Toronto FC. Volevo ringraziare la società", dice Insigne, concludendo con ...Il presidente del Toronto Bill Manning ha parlato cosi riguardo l'acquisto di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole: "Questo è un giorno storico ed ...