Torino, Udinese e Salernitana in campo, la Serie A ha vinto il ricorso: salta solo Cagliari-Bologna (Di sabato 8 gennaio 2022) Colpo di scena in Serie A. La Lega ha vinto il ricorso al Tar contro le Asl e Torino, Udinese e Salernitana dovranno scendere in campo nella 21esima giornata del massimo torneo italiano. solo il Bologna rimane in quarantena, non si giocherà la partita contro il Cagliari. "Va sospesa l'ordinanza della Asl che, accertato che nel "Gruppo Squadra" del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al Covid-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo – prescrivendo l'obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati) – ...

