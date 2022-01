Torino | quarantena sospesa dal Tar del Piemonte Accolto il ricorso della Lega Calcio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il Tar delha comunicato di averl’istanza cautelare presentata dallae di aver sospeso gli effetti del provvedimento dell’Asl diche ha messo inil gruppo squadra dei granata per cinque giorni. Secondo quanto rileva il Tar, l’ordinanza è illegittima per violazione dell’art. 2 del decreto Draghi del 30 dicembre, che prevede – al fine di impedire la paralisi delle attività lavorativa – che la misuranon si applichi a chi ha completato il ciclo vaccinale (o è guarito) da meno di 120 giorni e a chi ha già effettuato la dose booster. Con la circolare del MinisteroSalute del 18 giugno 2020 – continua il Tar – si è stabilito che con specifico riferimento alle attività ...

Commenta per primo Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega Serie A, sciogliendo laimposta dalla Asl al gruppo squadra delcon 24 ore di anticipo. La partita con la Fiorentina dovrebbe quindi essere giocata. Possibile già domani alle 14.30, come da programma, o un ...Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega di A sciogliendo ladel gruppo squadra delcon 24 ore di anticipo. Adesso la sfida con la Fiorentina si gioca sicuramente. le date ? Da valutare quando. L'ipotesi di rinvio a lunedì 11 gennaio alle 18.Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega di A e ha sospeso la quarantena in cui il Torino si trovava a causa di un provvedimento ASL dello scorso 5 gennaio. In questo modo i granata potran ...Importanti novità in casa Torino. La squadra granata si trovava in regime di quarantena a causa di un provvedimento ASL dello scorso 5 gennaio, ma ora il Tar del Piemonte ha sospeso la quarantena. Di ...