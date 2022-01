Torino - Fiorentina | si gioca lunedì

Advertising

Torino-Fiorentina slitta a lunedì? Udinese e Bologna ancora bloccate. Nessuno dei giocatori del Bologna ha la terza dose. Quindi il provvedimento dell'Asl di Bologna è legittima. Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega di A sciogliendo la quarantena del gruppo squadra del Torino.

...friulana che vietava la disputa delle partite della squadra bianconera contro la(...anche dai tribunali regionali di Campania e Piemonte relativamente ai casi di Salernitana ementre ...si giocherà lunedì prossimo . Dopo i ricorsi al Tar vinti dalla Lega che "costringeranno" Udinese e Salernitana a scendere inciampo in questo week end, anche ilè stato ...TRIESTE - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dalla Lega calcio nei confronti del provvedimento dell'autorità sanitaria friulana che vietava ...Sabato di pausa per la Serie A che non scenderà in campo nella giornata di oggi. La massima serie italiana andrà in scena domenica con ben sette gare, visto che tre sono state ...