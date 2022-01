Terze dosi fascia 12-15 anni: in Lombardia oltre 41 mila prenotazioni il primo giorno (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 41.952 le richieste della dose booster di vaccino anti-Covid per la fascia d’età 12-15 anni registrate in Lombardia poco dopo le 18 di sabato 8 gennaio, primo giorno di apertura ufficiale delle prenotazioni per questa categoria. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 41.952 le richieste della dose booster di vaccino anti-Covid per lad’età 12-15registrate inpoco dopo le 18 di sabato 8 gennaio,di apertura ufficiale delleper questa categoria.

Ultime Notizie dalla rete : Terze dosi Ai Fraticini l'hub da 1.000 vaccinazioni al giorno Una capacità di somministrazione di 1.000 dosi al giorno e la prospettiva di arrivare a 2.000, con operatività dalle 8,30 alle 21,30 e attività no - stop per le terze dosi programmate: ha aperto oggi il nuovo hub per vaccini anti Covid - 19 della Croce Rossa Italiana ai Fraticini, in via dei Massoni 19 a Firenze, sopra la collina di Careggi. Stamani per l'...

Nuovo hub a Firenze: inaugurazione ai Fraticini della Croce Rossa L'hub ai Fratinici è disponibile per le terze dosi programmate e il centro vaccinale sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 21.30. I box di postazione ,collocati al primo piano della struttura, ...

Vaccini anti-Covid, oltre 40mila terze dosi somministrate in Campania in 24 ore NapoliToday Nuovo appello per la terza dose che protegge dall'ospedalizzazione Spiegherebbe la mortalità doppia rispetto al resto d'Italia Terze dosi a rilento, e proprio nelle fasce più a rischio. I dati del ministero della sanità, rielaborati dal cruscotto online del sole 24 ...

Giani inaugura l’hub vaccinale ai Fraticini della Croce Rossa, a Firenze Si parte con mille dosi giornaliere, che potranno crescere fino a 2mila. Sarà attivo 7 giorni su 7 fino alle 21.30 ...

