Terza dose: ecco come stiamo messi rispetto agli altri Paesi Ue. E l'Italia non è tra i più virtuosi (Di sabato 8 gennaio 2022) Dodicesimi su 27. Nel panorama europeo di somministrazioni della Terza dose l'Italia si colloca giusto sopra la metà della classifica, guidata invece dalla Danimarca. Noi siamo al 32,2%, loro al 50,8%. Dunque, meglio di noi una decina di Paesi, fra i quali anche Grecia e Ungheria. Il dato, che apre una riflessione su quanto la nostra campagna vaccinale per il booster sia davvero efficace, emerge dal monitoraggio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Ecdc, l'agenzia Ue che tiene sotto controllo anche l'andamento della pandemia a livello comunitario. Quelli che con la Terza dose fanno meglio di noi Al secondo e terzo posto per somministrazione di dosi aggiuntive in relazione alla popolazione si collocano Irlanda, con il 45,5% di terze dosi, e Austria con ...

