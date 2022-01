Tenta di corrompere l’infermiere per non fare il vaccino: denunciato (Di sabato 8 gennaio 2022) Un giovane di Fasano si è presentato al centro vaccinale di Conforama in provincia di Brindisi e ha Tentato di corrompere l’infermiere offrendogli soldi per vincere la somministrazione del vaccino. È stato denunciato ai carabinieri di zona. L’episodio è stato raccontato in una nota stampa dal presidente della commissione regionale bilancio e programmazione della Puglia Fabiano Amati (Pd). Secondo quanto ha riferito Amati, qualche giorno fa un giovane pugliese si è presentato al centro vaccinale di Fasano-Conforama per ottenere una certificazione di esenzione, presentando documentazione rilasciata da un’altra regione italiana. Gli operatori del centro vaccinale facevano presente sia l’incompetenza a rilasciare le certificazioni d’esenzione sia le proprie perplessità sulla validità della documentazione ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Un giovane di Fasano si è presentato al centro vaccinale di Conforama in provincia di Brindisi e hato dioffrendogli soldi per vincere la somministrazione del. È statoai carabinieri di zona. L’episodio è stato raccontato in una nota stampa dal presidente della commissione regionale bilancio e programmazione della Puglia Fabiano Amati (Pd). Secondo quanto ha riferito Amati, qualche giorno fa un giovane pugliese si è presentato al centro vaccinale di Fasano-Conforama per ottenere una certificazione di esenzione, presentando documentazione rilasciata da un’altra regione italiana. Gli operatori del centro vaccinale facevano presente sia l’incompetenza a rilasciare le certificazioni d’esenzione sia le proprie perplessità sulla validità della documentazione ...

